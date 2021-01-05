Василий Подколзин – после поражения от Канады: Хотелось бы извиниться перед нашими болельщиками

Капитан молодежной сборной России Василий Подколзин подвел итоги полуфинального матча с Канадой (0:5).

– Мы плохо начали игру. Но надо отдать должное ребятам – бились, не сдавались, делали все, что в наших силах. Хотелось бы извиниться перед болельщиками, перед теми, кто нас поддерживает за то, что нет финала. Для многих в этой команде это последний матч на молодежном уровне. Надо пережить сегодняшний матч, и завтра отдать все, – цитирует Подколзина официальный сайт Федерации хоккея России.

В ночь на 6 января подопечные Игоря Ларионова проведут матч за третье место. Их соперником станет команда Финляндии, проигравшая США со счетом 3:4.