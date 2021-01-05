Наставник канадской сборной Туриньи: Мы понимали, каким образом Россия будет атаковать

Главный тренер молодежной сборной Канады Андре Туриньи оценил победу своей команды над Россией (5:0) в полуфинальном матче чемпионата мира.

– В сегодняшней встрече наша оборона проявила себя феноменально. Мы хорошо подготовились к сопернику и понимали, каким образом Россия будет атаковать. Финальный матч будет чем-то особенным для нас. Особенно если учитывать, под каким давлением мы играем. У нас много работы впереди, сфокусируемся на этом, – сказал после матча Туриньи.

Отметим, что в финале Канада сыграет против США, обыгравшей Финляндию (4:3). Встреча состоится в ночь на 6 января.