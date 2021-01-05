Владислав Третьяк: На данный момент молодежная сборная Канады сильнее России

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк оценил разгромное поражение молодежной национальной команды от Канады (0:5) в полуфинальном матче чемпионата мира.

– На сегодняшний день Канада сильнее нас. Нужно перестроиться на следующую игру, чтобы биться за бронзовые медали. Мы верили в команду, она у нас неплохая, слаженная, но не дала результата сегодня. Надеемся на завтрашний матч. Аскаров отыграл нормально. Два гола ему забили с пятачка, – цитирует Третьяка ТАСС.

В ночь на 6 января подопечные Игоря Ларионова проведут матч за третье место. Их соперником станет команда Финляндии, проигравшая США со счетом 3:4.