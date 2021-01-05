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05 января 10:15

Роман Ротенберг: Чемпионат мира для молодежной сборной России еще не закончился

Вице-президент ФХР Роман Ротенберг дал свой комментарий после разгромного поражения молодежной сборной России от Канады (0:5) в полуфинале чемпионата мира.

– Поражение всегда сирота, а у победы много отцов. Очень много деталей, тут надо разговаривать с тренерским штабом. Мы все понимаем, что у нас ноль голов за два матча со сборной Канады, но разбор будем проводить уже после матча за бронзу. Счет этой встречи на табло, но завтра важная игра, сейчас нужно всем поддержать команду. Тренерский штаб сделает необходимые выводы из поражения, турнир не закончился, – цитирует Ротенберга ТАСС.

Завтра, команда Игоря Ларионова в рамках игры за третье место встретится с Финляндией, уступившей США со счетом 3:4.

Напомним, что на прошлом чемпионате мира сборная России дошла до финала, где также проиграла канадцам.

источник: ТАСС
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