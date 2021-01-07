«Сибирь» разгромила «Куньлунь» в Мытищах

«Сибирь» нанесла поражение «Куньлунь Ред Стар» (6:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ на «Арене Мытищи».

Самым результативным игроком матча стал финский форвард «Сибири» Юусо Пуустинен, у которого гол и результативная передача.

Отметим, что после двух периодов «Куньлунь» проигрывал со счетом 1:2, но в заключительном пропустил четыре безответные шайбы.

«Сибирь» набрала 42 очка и остается на девятом месте Восточной конференции. У «Куньлуня» 27 очков и 11-я позиция.

В следующих матчах 10 января «Куньлунь Ред Стар» сыграет в гостях с «Амуром», а 12 января «Сибирь» примет «Салават Юлаев».