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07 января 19:29
автор: Антон Липкин

«Магнитка» вырвала победу у «Торпедо» в регулярном чемпионате КХЛ

Неколенко забросил победную шайбу за 98 секунд до сирены.

«Металлург» выиграл у «Торпедо» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ в КРК «Нагорный» в Нижнем Новгороде.

Решающая шайба была заброшена на 59-й минуте, автором гола стал форвард Архип Неколенко.

Отметим, что нападающий «Торпедо» Дамир Жафяров отметился результативной передачей, благодаря чему набрал 46-е (17+29) очко в нынешнем сезоне и вышел на второе место в списке лучших бомбардиров КХЛ.

«Магнитка» набрала 55 очков и поднялась на третье место Восточной конференции. «Торпедо», проигравшее второй матч подряд после серии из четырех побед, идет седьмым с 50 очками.

В следующих матчах 9 января «Металлург» сыграет с «Авангардом» в Балашихе, а 10 января «Торпедо» примет «Трактор».

КХЛ
Регулярный чемпионат

«Торпедо» (Нижний Новгород) – «Металлург» (Магнитогорск) – 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)
Голы: Варнаков, 1:46 – 1:0. Бек (Мартынов, Кошелев), 13:03 – 1:1. Мозякин (Бек, Хольм), 38:31 – 1:2. Чехович (Уайдмэн, Жафяров), 40:43 – 2:2 (бол). Неколенко, 58:22 – 2:3.
Вратари: Тихомиров – Кошечкин.

источник: «Советский спорт»
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