«Магнитка» вырвала победу у «Торпедо» в регулярном чемпионате КХЛ

«Металлург» выиграл у «Торпедо» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ в КРК «Нагорный» в Нижнем Новгороде.

Решающая шайба была заброшена на 59-й минуте, автором гола стал форвард Архип Неколенко.

Отметим, что нападающий «Торпедо» Дамир Жафяров отметился результативной передачей, благодаря чему набрал 46-е (17+29) очко в нынешнем сезоне и вышел на второе место в списке лучших бомбардиров КХЛ.

«Магнитка» набрала 55 очков и поднялась на третье место Восточной конференции. «Торпедо», проигравшее второй матч подряд после серии из четырех побед, идет седьмым с 50 очками.

В следующих матчах 9 января «Металлург» сыграет с «Авангардом» в Балашихе, а 10 января «Торпедо» примет «Трактор».