«Спартак» добился гостевой победы в матче с «Йокеритом»

Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Йокерит» – «Спартак» завершился победой москвичей со счетом 4:1.

У красно-белых шайбы забросили Эмиль Юсе (9-я минута), Мартин Бакош (11, 59) и Максим Цыплаков (24). У финнов гол на счету Джордана Шредера (26).

«Спартак» смог набрать 48 очков и подняться на седьмое место в турнирной таблице. «Йокерит» идет на шестой строчке, имея в своем активе столько же очков, что и у красно-белых, однако сыграв на пять матчей меньше.

Оба коллектива проведут следующие встречи на своих домашних аренах – 10 января финская команда сыграет против «Автомобилиста», а москвичи днем позже встретятся с «Локомотивом».

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