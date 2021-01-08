ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболБиатлонФормула 1Итоги года>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра
Германия - Бундеслига 22:30 Боруссия М 0 Бавария 0
Кубок Англии 22:45 Вулверхэмптон 0 Кристал Пэлас 0 1.8 3.5 4.7
Кубок Англии 22:45 Астон Вилла 0 Ливерпуль 0
Испания - Примера 23:00 Сельта 0 Вильярреал 0 3.5 3.3 2.25
08 января 21:50

«Спартак» добился гостевой победы в матче с «Йокеритом»

Финский клуб проиграл во второй раз в последних пяти встречах в чемпионате.

Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Йокерит» – «Спартак» завершился победой москвичей со счетом 4:1.

У красно-белых шайбы забросили Эмиль Юсе (9-я минута), Мартин Бакош (11, 59) и Максим Цыплаков (24). У финнов гол на счету Джордана Шредера (26).

«Спартак» смог набрать 48 очков и подняться на седьмое место в турнирной таблице. «Йокерит» идет на шестой строчке, имея в своем активе столько же очков, что и у красно-белых, однако сыграв на пять матчей меньше.

Оба коллектива проведут следующие встречи на своих домашних аренах – 10 января финская команда сыграет против «Автомобилиста», а москвичи днем позже встретятся с «Локомотивом».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Йокерит» (Хельсинки) – «Спартак» (Москва) – 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)

Голы: Юсе (Бакош, Широков), 08:13 - 0:1 (бол). Бакош, 10:03 - 0:2. Цыплаков (Юсе, Ганзл), 23:52 - 0:3. Шредер, 25:15 - 1:3. Бакош (Федоров, Торченюк), 58:11 - 1:4 (в пустые ворота).

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
"Автомобилист" уступил "Барысу"Стало известно расписание сборов "Ротора" во время зимнего перерыва"Амур" прервал серию поражений, победив "Барыс"Пришлось раздеться, чтобы выжить«Голый клининг» набирает популярностьЭкс-президент «Спартака» рассказал про оргии футболистов
Дзюба – звезда стендапа, Оздоев – политиканище, Жирков – герой-панфиловец
YouTube-канал сборной России порадовал на Рождество любителей футбола забавным опросом игроков сборной.
«Боруссия» М – «Бавария»: сможет ли лидер победить без нервов? Прогноз на матч Бундеслиги
«Плеймейкер» представляет матч чемпионата Германии, в котором менхенгладбахская «Боруссия» примет на своем поле 8 января 2021 года «Баварию».
«Мне до одного места, сколько у нас задрафтовано в НХЛ». Тренер «Северстали» взорвал брифинг в Балашихе
Наставник череповецкой команды Андрей Разин ярко высказался после поражения (3:4) от омского «Авангарда», а звезду «ястребов» Илью Ковальчука ждали 40 минут ради одного вопроса.
В Дагестане два бойца ММА погибли в массовой драке
Побоище неподалеку от Махачкалы завершилось убийством двух спортсменов.
Орещуку – дисквал, Быстрову – красная, Брызгалову – внушение. «На грани фола»#1
"Плеймейкер" представляет недельный обзор неосторожных и порой неприемлемых высказываний представителей российского спорта друг о друге. Выпуск первый.
Царское возвращение. Головин забил самый быстрый гол Лиги 1 за 13 лет
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин блестяще вернулся в состав своего клуба, отметившись забитым мячом в ворота "Лорьяна".
Хоккей Брагина поломали, хоккей Ларионова не построили. Печальные выводы из МЧМ-2021
Российская молодежка провалом завершила чемпионат мира в Эдмонтоне, оставшись без медалей после проигрыша финнам в матче за бронзу (1:4).
«Не хочу общаться с людьми, которые заикаются об отставке Ларионова». МЧМ с Николишиным
Чемпион мира-1993 и бронзовый призер Олимпиады-2002 Андрей Николишин специально для «Плеймейкера» прокомментировал поражение (1:4) российской сборной от финнов в матче за третье место на молодежном чемпионате мира в Эдмонтоне, а также подвел итоги всего турнира для нашей команды.
Не наиграли даже на бронзу. Как Россия завершила МЧМ поражением от финнов (видео)
Дебютный молодежный чемпионат мира Игоря Ларионова в качестве главного тренера сборной России не удался – наша команда впервые с Баффало-2018 не попала в тройку призеров.
Дацюк рассказал о реванше с ЦСКА, фиаско молодежки и контракте Ковальчука
После матча регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Автомобилист» на выезде по буллитам победил столичных армейцев, на ответы журналистов (в том числе и «Плеймейкера») ответил капитан уральцев Павел Дацюк.

Футбол. «Боруссия» купит Азмуна? АПЛ против обнимашек. Хоккей. «Динамо» Минск vs «Динамо» Рига

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика