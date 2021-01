Лундквист успешно перенес операцию на сердце

Шведский голкипер Хенрик Лундквист на своей странице в Twitter сообщил о том, что он успешно перенес операцию на сердце.

– Операция прошла отлично. Около 5 часов, чтобы обо всем позаботиться. Очень признательны за прекрасный персонал в клинике. Последние несколько дней были довольно сумасшедшими, но чувствую, что я нахожусь в хороших руках. Каждый день – шаг в правильном направлении, – написал Лундквист.

Напомним, что 38-летний голкипер, выбранный 205-м номером на драфте 2000 года, выступал за «Рейнджерс» с 2005 года. Всего на его счету 887 матчей и 459 побед в регулярных чемпионатах НХЛ. В конце сентября нью-йоркский клуб выкупили контракт 38-летнего вратаря, рассчитанный до конца сезона-2020/21, а в октябре он подписал соглашение на один год с «Вашингтоном». В декабре Лундквист принял решение приостановить карьеру из-за проблем с сердцем.

Day 3. Surgery went really well. About 5 hours to get it all taken care of. Really appreciate the great staff here at the Clevland Clinic. Last few days has been pretty crazy but feel ~* I’m in really good hands. Every day is a step in the right direction 👍🏻 pic.twitter.com/wjMTosFWQy