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11 января 08:35

Панарин, Кучеров и Овечкин попали в топ-10 лучших игроков НХЛ на данный момент

Среди 50 лучших хоккеистов лиги находятся также Евгений Малкин и Андрей Василевский.

Сразу три российских хоккеиста оказались в десятке лучших игроков Национальной хоккейной лиги на текущий момент. Об этом сообщает NHL Network на своей странице в Twitter.

Отмечается, что в рейтинг попали форварды Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс»), Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг») и Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»), расположившиеся на четвертом, седьмом и восьмом местах.

Также в топ-50 попали еще два россиянина – голкипер Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг») и форвард Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз»)

Первая строчка за нападающим «Эдмонтон Ойлерз» Коннором Макдэвидом. Вторым оказался Натан Маккиннон из «Колорадо Эвеланш». Тройку лучших замкнул партнера Макдэвида по команде Леон Драйзайтль.

Напомним, начало нового сезона НХЛ запланировано на 13 января.

источник: «Советский спорт»
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