Панарин, Кучеров и Овечкин попали в топ-10 лучших игроков НХЛ на данный момент

Сразу три российских хоккеиста оказались в десятке лучших игроков Национальной хоккейной лиги на текущий момент. Об этом сообщает NHL Network на своей странице в Twitter.

Отмечается, что в рейтинг попали форварды Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс»), Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг») и Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»), расположившиеся на четвертом, седьмом и восьмом местах.

Также в топ-50 попали еще два россиянина – голкипер Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг») и форвард Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз»)

Первая строчка за нападающим «Эдмонтон Ойлерз» Коннором Макдэвидом. Вторым оказался Натан Маккиннон из «Колорадо Эвеланш». Тройку лучших замкнул партнера Макдэвида по команде Леон Драйзайтль.

Напомним, начало нового сезона НХЛ запланировано на 13 января.

Finally, our list is complete...The Top 50 Players in the @NHL!



