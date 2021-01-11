Тему Хартикайнен: Мой покер против «Ак Барса»? Бывает такое ощущение с утра, когда ты уверен в себе

Нападающий «Салавата Юлаева» Тему Хартикайнен оценил победу своей команды над «Ак Барсом» (7:3) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Отметим, что 30-летний финн стал автором четырех заброшенных шайб в ворота казанского клуба. Всего на счету игрока 50 (21+29) набранных очков в 38 матчах нынешнего сезона.

– Сегодня мы провели прекрасный матч, одержали хорошую победу, отмечу прекрасную атмосферу на арене. Я уже давно не забивал. Сегодня после первой шайбы прочувствовал атмосферу, пропитался ей, и начало получаться. Бывает такое ощущение с утра, когда ты уверен в себе. Все это перенеслось на матч, – цитирует Хартикайнена пресс-служба лиги.

«Салават» с 56 очками занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. 12 января подопечные Томи Ламсы сыграют в гостях против «Сибири».