«Вашингтон» в гостях обыграл «Баффало», на счету Овечкина два результативных паса

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Никлас Бэкстрем (6-я минута), Ти Джей Оши (11), Джон Карлсон (28), Бренден Диллон (34), Якуб Врана (41) и Гарнет Хэтэуэй (59).
Капитан «Кэпиталз» россиянин Александр Овечкин оформил два ассиста. Защитник Дмитрий Орлов и нападающий Евгений Кузнецов голевыми действиями не отметились. Голкипер Илья Самсонов отразил 22 броска из 26.
Хозяева ответили результативными бросками Тейлора Холла (9), Тобиаса Ридера (39), Джейка Маккейба (41) и Виктора Олофссона (59).
Отметим, что следующий матч команды также проведут между собой в Баффало. Встреча пройдет 16 января.
источник: «Советский спорт»