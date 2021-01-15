«Баффало» – «Вашингтон». Овечкин признан третьей звездой встречи

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал третьей звездой матча с «Баффало Сэйбрз» (6:4) в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

35-летний россиянин провел на льду 19 минут 36 секунд и отметился двумя результативными передачами.

Первой звездой матча стал партнер Овечкина по атаке – Ти Джей Оши, забросивший одну шайбу и отдав один ассист. Второй звездой признан еще один нападающий «Кэпиталз» Никлас Бэкстрем – он набрал два (1+1) очка.

Отметим, что следующий матч столичная команда также проведет против «Баффало». Встреча пройдет 16 января.