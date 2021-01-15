Нападающий «Салавата Юлаева» Гранлунд признан лучшим игроком дня в КХЛ

Форвард «Салавата Юлаева» Маркус Гранлунд стал лучшим игроком вчерашнего дня в Континентальной хоккейной лиги.
Отметим, что 27-летний финн набрал 41,41% голосов болельщиков в соцсетях. В гостевой игре с «Барысом» (6:3) игрок отличился одним голом и двумя ассистами.
В нынешнем сезоне на счету Гранлунда 44 (20+24) очка в 37 встречах. Его команда занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 60 очков.
16 января подопечные Томи Ламсы сыграют в гостях против «Металлурга».
источник: КХЛ