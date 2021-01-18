ЦСКА продлил контракт с защитником Сергеевым

Пресс-служба ЦСКА объявила о продлении контракта с защитником Артемом Сергеевым.

По информации источника, новое соглашение 27-летнего россиянина с армейцами рассчитано еще на два сезона.

Отметим, что Сергеев вернулся в московский клуб перед началом текущего сезона – на его счету 26 матчей, в которых он забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу.

Ранее защитник выступал за армейскую команду в период с 2015-го по 2018 год. Затем он перешел в «Салават Юлаев». Всего в КХЛ хоккеист провел 287 игр и набрал 44 (11+33) очка.

На данный момент подопечные Игоря Никитина занимают первое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в своем активе 71 очко после 46 матчей.