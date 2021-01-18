Павел Бучневич: Хочу поддержать Ларионова, он попытался поменять систему игры молодежной сборной

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич оценил выступление молодежной сборной России на чемпионате мира.

Отметим, что на турнире российская команда заняла четвертое место. В полуфинале турнира россияне разгромно уступили канадцам со счетом 0:5, а в матче за третье место – финнам 1:4.

– Так получилось, что смазали концовку, проиграли два матча. Я хотел бы поддержать Ларионова. Он пытался поменять систему. Проблема в том, что игроки нашей сборной не были на ведущих ролях в КХЛ, поэтому у них не было достаточно уверенности для того, чтобы играть в такой хоккей, – цитирует Бучневича Sport24.

После чемпионата мира Федерация хоккея России объявила о продолжении сотрудничества с 60-летним Ларионовым.