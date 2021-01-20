Хартикайнен признан лучшим игроком дня в КХЛ

Нападающий «Салавата Юлаева» Тему Хартикайнен стал лучшим хоккеистом вчерашнего дня в Континентальной хоккейной лиге.

30-летний финн получил 36% голосов среди болельщиков. В игре с «Северсталью» (4:2) форвард забросил одну шайбу и сделал две результативные передачи. В общей сложности на счету игрока 54 (22+32) очка в 42 матчах нынешнего сезона.

На данный момент клуб из Башкортостана занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 62 очка. 21 января подопечные Томи Ламсы сыграют в гостях против «Трактора». Начало встречи – в 17:00 мск.