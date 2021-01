Победа над «Нэшвиллом» стала для Худобина 100-й в НХЛ

Российский вратарь «Далласа» Антон Худобин одержал 100-ю победу в карьере в НХЛ, сообщает пресс-служба клуба.

В матче против «Нэшвилла» (7:0) россиянин отразил все 34 броска по своим воротам и в девятый раз сыграл «на ноль».

100th career win, 9th career shutout for the one and only, Dobby!#GoStars pic.twitter.com/JtcnW4pXJV