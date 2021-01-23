ЦСКА дома уступил «Йокериту», прервав свою трехматчевую победную серию в КХЛ

Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги ЦСКА – «Йокерит» завершился победой финской команды со счетом 3:1.
У гостей голы забили Джордан Шредер (25-я минута), Маркус Хянникайнен (48) и Марко Анттила (51). Армейцы ответили лишь одной заброшенной шайбой Ивана Телегина (34).
Московский клуб с 75 очками продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции. «Йокерит» идет на пятой строчке с 55 очками.
25 января финская команда сыграет дома против «Авангарда», а ЦСКА двумя днями позже отправится в гости к московскому «Динамо».
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