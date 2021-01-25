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25 января 07:00

«Даллас» одержал домашнюю победу над «Нэшвиллом», Гурьянов отличился заброшенной шайбой

Два дня назад «Старз» разгромили «Предаторз» со счетом 7:0.

Хоккеисты «Даллас Старз» обыграли «Нэшвилл Предаторз» (3:2) в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

На голы Филипа Форсберга (35) и Микаэля Гранлунда (50) хозяева ответили заброшенными шайбами Дениса Гурьянова (15), Роопе Хинца (27) и Джо Павелски (45). 23-летний россиянин провел на льду 15 минут 59 секунд, нанес семь бросков по воротам соперника и заработал показатель полезности «-1».

Форвард Александр Радулов отыграл 18 минут 45 секунд, однако голевыми действиями не отметился. Голкипер Антон Худобин отразил 15 бросков из 17 возможных. В эпизоде со вторым забитым голом своей команды российский вратарь стала автором результативной передачи на Хинца.

«Даллас» победил во втором матче кряду и расположился на четвертом месте в турнирной таблице Центрального дивизиона. «Нэшвилл» потерпел уже третье поражение подряд и идет на седьмой строчке с четырьмя очками.

Оба коллектива проведут следующие матчи на своих домашних аренах – 27 января «Старз» встретится с «Детройтом», а «Предаторз» в тот же день сыграют против «Чикаго».

источник: «Советский спорт»
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