Российский нападающий Павел Дорофеев подписал контракт с «Вегасом», сообщает пресс-служба клуба.

The Golden Knights have signed forward Pavel Dorofeyev to a three-year entry-level contract! He will be assigned to the @HSKnights.https://t.co/LFh2XUKotw