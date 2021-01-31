Овечкин признан второй звездой игрового дня в НХЛ

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин признан второй звездой дня в НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

В матче против «Бостона» (4:3 ОТ) россиянин забил победный гол в овертайме и отметился результативной передачей. Заброшенная шайба стала для нападающего 708-й в НХЛ и он вышел на седьмое место в списке лучших снайперов в истории лиги.

Первой звездой дня стал форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, набравший 3 (2+1) очка в матче против «Торонто» (4:3 ОТ).

Замкнул тройку нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби, ставший автором победной шайбы в ворота «Рейнджерс» (5:4 ОТ).