«Флорида» проиграла «Нэшвиллу» в овертайме, Бобровский совершил 35 сейвов

«Нэшвилл Предаторз» в гостях оказался сильнее «Флориды Пантерз» (6:5 ОТ) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

В составе хозяев хет-трик оформил Джонатан Юбердо, забивший на 2-й, 11-й и 36-й минутах. Также по шайбе забросили Аарон Экблад (21) и Александр Барков (29). Голкипер Сергей Бобровский отразил 35 бросков из 41.

У гостей дважды отличился Мэтт Дюшейн (27, 60). Еще по одному голу в основное время игры забили Филип Форсберг (10), Калле Йернкрок (16) и Роман Йоси (58).

Победу в овертайме принес точный бросок того же Форсберга (65).

В семи проведенных встречах чемпионата «Флорида» набрала 12 очков и занимает третье место в таблице Центрального дивизиона. «Нэшвилл», имея в своем активе 10 очков в 10 встречах, идет на седьмой строчке.