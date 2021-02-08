Форвард «Салавата Юлаева» Алексеев: Считаю, что наша команда уже готова к плей-офф на 90 процентов

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Алексеев оценил готовность клуба из Башкортостана к плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

– Я считаю, что наша команда уже готова к плей-офф на 90%. Есть еще некоторые недочеты, которые необходимо устранить. Например, добавить в меньшинстве, меньше удаляться, играть дисциплинированнее. Нужно уделить время тактике, добавить во взаимодействиях, в игре спецбригад, которые будут играть важную роль в решающих матчах плей-офф, – цитирует Алексеева пресс-служба КХЛ.

В нынешнем сезоне на счету 21-летнего россиянина 16 (8+8) набранных очков в 50 матчах. Его команда занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своем активе 73 очка.