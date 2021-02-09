Варламов признан первой звездой матча «Айлендерс» – «Рейнджерс»

Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семен Варламов назван первой звездой матча с «Нью-Йорк Рейнджерс». Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Напомним, встреча завершилась со счетом 2:0, а 32-летний россиянин отразил 30 бросков по своим воротам и оформил третий «сухарь» в сезоне.

Добавим, что второй звездой встречи стал его партнер по команде – форвард Мэтт Мартин. В его активе гол и результативный пас.

Замкнул тройку лучших еще один нападающий «Айлендерс» – Кэйси Цизикас. На его счету заброшенная шайба.