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09 февраля 07:46
автор: Артур Гичунцев

Варламов признан первой звездой матча «Айлендерс» – «Рейнджерс»

32-летний россиянин оформил «сухарь», отразив 30 бросков.

Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семен Варламов назван первой звездой матча с «Нью-Йорк Рейнджерс». Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Напомним, встреча завершилась со счетом 2:0, а 32-летний россиянин отразил 30 бросков по своим воротам и оформил третий «сухарь» в сезоне.

Добавим, что второй звездой встречи стал его партнер по команде – форвард Мэтт Мартин. В его активе гол и результативный пас.

Замкнул тройку лучших еще один нападающий «Айлендерс» – Кэйси Цизикас. На его счету заброшенная шайба.

источник: «Советский спорт»
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