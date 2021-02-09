Варламов признан второй звездой дня в НХЛ

Вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Семен Варламов назван второй звездой игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ.
Напомним, в дебри с «Нью-Йорк Рейнджерс» россиянин отразил 30 бросков и помог своей команде одержать победу со счетом 2:0.
Звание первой звезды досталось сразу двум нападающим «Эдмонтона» – Коннору Макдэвиду и Леону Драйзайтлю. Напомним, каналец отметился голевой передачей, а немец набрал 2 (1+1) очка.
Наконец, третьей звездой дня признан форвард «Торонто» Остон Мэттьюс, который в матче с «Ванкувером» (3:1) забросил шайбу.
источник: NHL (НХЛ)