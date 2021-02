Микко Койву завершил карьеру

Финский нападающий Микко Койву объявил о завершении карьеры.

«Это было непростое решение для меня, поскольку я любил каждую минуту своего пребывания в «Коламбусе» и действительно надеялся, что смогу помочь команде достичь своих целей в этом сезоне. Но суть в том, что я не смог вернуть уровень своей игры, который мне нужен, чтобы быть верным себе и справедливым по отношению к своим товарищам по команде, поэтому сейчас самое время уйти из хоккея. Мне повезло, и я бесконечно благодарен «Миннесоте» и «Коламбусу» за те возможности, которые они дали мне, чтобы осуществить свои мечты об игре в Национальной хоккейной лиге в течение последних 16 лет», - приводит слова 37-летнего хоккеиста пресс-служба «Коламбуса», за который он выступал с октября 2020 года.

#CBJ C Mikko Koivu has announced his retirement.



More info with quotes from Mikko and Jarmo: https://t.co/PZ7fD8rrzQ