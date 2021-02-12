«Детройт» потерпел гостевое поражение от «Нэшвилла», Наместников отличился результативным пасом

«Нэшвилл Предаторз» на своей домашней площадке обыграл «Детройт Ред Уингз» (3:2) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

В составе победителей по шайбе забросили Райан Эллис (15), Мэтт Дюшейн (40) и Данте Фаббро (60). Российский форвард Яков Тренин провел на льду 10 минут 6 секунд, однако отличиться результативными действиями не сумел.

У «Ред Уингз» голы забили отличились Робби Фаббри (20) и Марк Стаал (40). Нападающий Владислав Наместников отыграл 18 минут 48 секунд и стал автором голевой передачи.

«Нэшвилл» набрал 12 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Центрального дивизиона. «Детройт» с 8 очками идет на последней, восьмой строчке.

14 февраля команды проведут между собой еще один матч.