Защитник «Оттавы» Зуб пропустил матч с «Виннипегом» – игрок сдал сомнительный тест на Covid-19

Пресс-служба «Оттавы Сенаторз» сообщила о причине отсутствия в заявке команды российского защитника Артема Зуба на матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Виннипег Джетс» (1:5).

Отмечается, что 25-летний игрок получил сомнительный результат на коронавирус – в качестве меры предосторожности клуб вывел россиянина из состава накануне матча.

Ранее хоккеист уже проходил тестирование перед игрой – тогда его результаты на Covid-19 были отрицательными.

В нынешнем сезоне Зуб принял участие в шести матчах, отдав две голевые передачи. Его команда занимает последнее, седьмое место в турнирной таблице Северного дивизиона, набрав лишь пять очков в 15 матчах.