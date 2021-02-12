Сомнительный тест защитника «Оттавы» Зуба на коронавирус оказался отрицательным

Защитник «Оттавы Сенаторз» Артем Зуб в ближайшее время вернется в расположение своей команды.
По информации пресс-службы клуба, 25-летний россиянин был вынужден пропустить сегодняшний матч регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (1:5) из-за сомнительного теста на Covid-19.
Главный тренер «Сенаторз» Ди Джей Смит подтвердил, что защитник получил отрицательные результаты на коронавирус и сможет присоединиться к к команде.
В нынешнем сезоне Зуб принял участие в шести матчах, оформив два ассиста.
источник: ХК «Оттава Сенаторз»