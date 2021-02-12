Никита Филатов: Я мог бы стать крепким игроком второго звена команды НХЛ на восемь-десять лет

Бывший нападающий ЦСКА и сборной России Никита Филатов считает, что он мог достичь большего в своей карьере.

Напомним, что 30-летний игрок ушел из профессионального спорта летом 2020 года.

– Понимаю, что моя карьера гораздо ниже того уровня, которого я мог бы достичь. Конечно, я должен был провести несколько неплохих лет в НХЛ. Не будем говорить, что я стал бы суперзвездой – но при определенных обстоятельствах мог сыграть поярче. Как и в КХЛ.

По ощущениям в 18-20 лет, когда я еще играл хорошо, думаю, что мог бы стать крепким игроком второго звена команды НХЛ на восемь-десять лет при правильном отношении к делу. При куче нюансов, – приводит слова Филатова «Спорт-Экспресс».

В Континентальной хоккейной лиге форвард провел 338 матчей, забросив 73 шайбы и отдав 90 результативных передач. Помимо ЦСКА, игрок защищал цвета «Салавата Юлаева», «Торпедо», «Спартака», «Адмирала», «Югры», «Лады» и «Нефтехимика».