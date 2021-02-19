«Коламбус» не испытал проблем с «Нэшвиллом», Гавриков и Григоренко отметились голевыми передачами

Хоккеисты «Коламбус Блю Джекетс» одержали уверенную победу над «Нэшвилл Предаторз» (3:0) в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

У хозяев по шайбе забросили Кэм Аткинсон (20-я минута), Макс Доми (25) и Эрик Робинсон (58). Российские игроки, а именно защитник Владислав Гавриков и нападающий Михаил Григоренко, записали на свой счет по результативному пасу.

«Коламбус» занимает пятое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 20 очков в 18 матчах. У «Нэшвилла» 12 очков в 16 играх и промежуточная седьмая строчка.

21 февраля команды проведут между собой еще одну встречу.