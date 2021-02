Форвард «Сент-Луиса» Барбашев получил травму в матче с «Сан-Хосе»

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашев досрочно завершил игру против «Сан-Хосе Шаркс» (3:2) в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

В начале третьего периода 25-летний игрок получил повреждение левой ноги после того, как он неудачно заблокировал бросок по воротам соперника. Отмечается, что россиянин не смог продолжить встречу.

В нынешнем сезоне Барбашев забросил две шайбы и отдал четыре результативных паса в 17 матчах. Его команда занимает первое место в турнирной таблице Западного дивизиона, набрав 22 очка в 17 играх.

Here is the injury to #StlBlues Ivan Barbashev 👀 pic.twitter.com/fDWXYefCfS