НХЛ: Мы полностью поддерживаем Артемия Панарина и будем следить за развитием ситуации

Национальная хоккейная лига (НХЛ) поддержала российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина после обвинений в избиении латвийской девушки в 2011 году.

Автор официального сайта НХЛ Дэн Розен опубликовал заявление в твиттере с поддержкой российского хоккеиста:

«Мы полностью поддерживаем Артемия Панарина и «Рейнджерс» и будем следить за развитием ситуации», - сказано в заявлении.

From the NHL: “We are completely supportive of Artemi Panarin and the Rangers and will continue to monitor the situation.”