НХЛ: Мы полностью поддерживаем Артемия Панарина и будем следить за развитием ситуации

«Мы полностью поддерживаем Артемия Панарина и «Рейнджерс» и будем следить за развитием ситуации», - сказано в заявлении.

Национальная хоккейная лига (НХЛ) поддержала российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина после обвинений в избиении латвийской девушки в 2011 году.

Ранее «Нью-Йорк Рейнджерс» также выпустил заявление с поддержкой Панарина.

Напомним, что впервые об этой истории упоминалось в интервью тренера Андрея Назарова «Комсомолькой правде». В беседе он рассказывает, что Панарин избил в Риге девушку, гражданку Латвии. По итогу происшествия ему грозил тюремный срок, но российский хоккеист смог откупиться и избежать наказания.

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