Латвийский журналист: Представители отеля сообщили, что такого инцидента с Панариным не было

Латвийский журналист Айвис Калниньш связался с представителями отеля, где, как заявлялось произошел эксцесс с Артемием Панариным.

«Представитель отеля, а также несколько других источников сообщили мне, что такого инцидента не было. Один человек, с которым я разговаривал, ответил: «Нет, абсолютно нет.

Если вы посмотрите на то, что сказал Назаров и проведете небольшое исследование, вы сразу увидите его ложь», - написал Калниньш в своем твиттере.

Hotel spokesperson as well as multiple other sources have told me that no such incident has occurred. One person who I spoke to answered with “No, absolutely not. If you look at what Nazarov said and do a little research you’d instantly see through his lies” https://t.co/2wXPs5lGB0