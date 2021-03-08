Ассист Гурьянова не помог «Далласу» обыграть «Нэшвилл»

Хоккеисты «Далласа» на своей домашней площадке уступили «Нэшвиллу» (3:4 Б) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Отметим, что к середине третьего периода хозяева уступали в три шайбы, однако смогли перевести игру в овертайм, а затем и в серии буллитов, где потерпели поражение.

В составе «Старз» голы забили Радек Факса (53-я минута), Джо Павелски (55) и Джейсон Робертсон (60). Российский нападающий Денис Гурьянов отыграл 20 минут 55 секунд и отдал один результативный пас.

У победителей заброшенные шайбы на счету Микаэль Гранлунд (16), Калле Йернкрок (17) и Ээли Толванен (34). Победный буллит реализовал Роман Йози. Форвард Яков Тренин отыграл 11 минут 30 секунд, однако не отличился голевыми действиями.

«Нэшвилл» с 22 очками занимает шестое место в турнирной таблице Центрального дивизиона. «Даллас» идет седьмым (19 очков).