«Салават Юлаев» вновь обыграл «Трактор» в Челябинске, одержав третью победу в серии

В четвертом матче серии первого раунда Кубка Гагарина челябинский «Трактор» на своем льду проиграл «Салавату Юлаеву» с результатом 0:3. Счет в серии 3-1 в пользу клуба из Уфы.

На 35-й минуте точный бросок исполнил Теему Хартикайнен. На 49-й отличился Маркус Гранлунд, а на 59-й – Сакари Маннинен, направивший шайбу в пустые ворота челябинцев.

Голкипер уфимцев Юха Метсола отыграл «на ноль» во второй встрече кряду, отразив 21 бросок по своим воротам. 7 марта команда Томи Ламсы выиграла в Челябинске 4:0.

11 марта соперники встретятся в Уфе. В случае победы «Салават» выйдет в следующий раунд.

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