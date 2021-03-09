Томи Ламса: Ребята себя полностью себя игре отдавали, невероятно собой жертвовали

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Ламса подвел итоги четвертой игры против «Трактора» в первом раунде Кубка Гагарина.

Уфимский клуб победил 3:0 и ведет в серии 3-1.

«Очень сложная, непростая победа, – цитирует пресс-конференцию Ламсы официальный сайт «Салавата». – «Трактор» сегодня, а особенно в первые 10 минут, выглядел невероятно мощно, нам приходилось практически «выживать» в эти моменты благодаря нашей успешной игре в защите, и в первую очередь благодаря тому, как сыграл Метсола. Сегодня ребята себя полностью себя игре отдавали, невероятно собой жертвовали, выполняли очень много «грязной» работы и здорово сыграли в меньшинстве. Поэтому отмечу Метсолу, наше первое звено здорово сыграло, забило 3 гола. Это была сложная, настоящая игра плей-офф. Мы очень счастливы и довольны, что сегодня выиграли. Ребята отдали все силы для того, чтобы выиграть.

Мы прекрасно понимали, что, как и в первом домашнем матче «Трактор» попытается агрессивно начать, поэтому нужно было как раз таки этот момент контролировать. Затем, во втором периоде, считаю, мы свою игру улучшили, стали действовать намного увереннее, забив 2 гола. Тут уже ты, естественно, стараешься больше играть от результата, стараешься действовать намного аккуратнее. И соперник атакует агрессивнее, поэтому ты ждешь своего момента. Думаю, что игра проходила вот так, «на качелях».

Обе встречи в Челябинске «Салават» выиграл с «сухим» счетом – 4:0 и 3:0. Ворота команды Ламсы защищал финн Юха Метсола. 11 марта пятая игра серии пройдет в Уфе.