Голкипер «Автомобилиста» Коварж играл с травмой колена в серии плей-офф с «Авангардом»

Вратарь «Автомобилиста» Якуб Коварж испытывал проблемы со здоровьем в четвертьфинальной серии плей-офф Восточной конференции с «Авангардом» (1-4).

Как информирует Sport24, 32-летний чех имел повреждение колена. Директор екатеринбуржцев Максим Рябков сообщил, что голкиперу предстоит операция на мениске.

– Эту травму Коварж получил до начала плей-офф, но это было такое повреждение, которое в принципе позволяло ему играть. Но для качественной подготовки к следующему сезону и продолжению карьеры ему потребуется вмешательство хирурга, – заявил Рябков.

В нынешнем сезоне Коварж принял участие в 56 матчах. Его средний процент отраженных бросков составил 92,1.