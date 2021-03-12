«Каролина» разгромила «Нэшвилл», Свечников набрал два очка

«Каролина Харрикейнз» на своей домашней площадке обыграла «Нэшвилл Предаторз» (5:1) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Одним из главных героев встречи стал форвард хозяев Морган Гики, оформивший дубль на 10-й и 29-й минутах. Еще по голу забили Брок Макгинн (12), Даги Хэмилтон (12) и Мартин Нечас (45).

Российский нападающий Андрей Свечников провел на льду 15 минут 48 секунд и стал автором двух результативных передач.

«Предаторз» ответили голом Ника Казинса (56).

Отметим, что «Каролина» одержала свою седьмую победу кряду в чемпионате. На данный момент команда возглавляет турнирную таблицу Центрального дивизиона, набрав 39 очков. «Нэшвилл» идет на пятой строчке с 23 очками.