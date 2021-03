Панарин может завтра сыграть за «Рейнджерс» против «Бостона». Решение примут перед игрой

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн сообщил, что Артемий Панарин может в субботу 13 марта принять участие в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Бостон Брюинз».

Как сообщает официальный твиттер «Рейнджерс», Куинн примет решение по поводу выхода на лед российского нападающего непосредственно перед завтрашней игрой.

