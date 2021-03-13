«Рейнджерс» с Панариным в составе обыграли «Бостон». Артемий сделал голевую передачу (видео)

На 26-й отличился Крис Крайдер, а на 49-й шайбу в ворота Ярослава Галака забросил Райан Строме. Стоит отметить, что в третьей результативной атаке «рейнджеров» принял участие Артемий Панарин, записав себе в активе голевую передачу.

На четвертой минуте после паса россиянина Павла Бучневича счет открыл защитник гостей К’Андре Миллер кистевым броском от синей линии.

В регулярном чемпионате НХЛ «Бостон» на своем льду уступил «Нью-Йорк Рейнджерс» с результатом 0:4.

На 57-й точный кистевой бросок исполнил Бучневич, записав себе в актив восьмой гол в нынешнем сезоне.

Вратарь команды Дэвида Куинна Кейт Кинкейд впервые в сезоне отыграл «на ноль», отразив 17 бросков по своим воротам.

Напомним, что Панарин сыграл за «Рейнджерс» впервые 20 февраля. После интервью Андрея Назарова, который заявил, что Артемий в 2011 году якобы избил в Риге девушку, российский нападающий пропустил девять матчей своего клуба.

Команда из Нью-Йорка прервала серию из трех поражений. «Рейнджерс» набрали 25 очков в 26 матчах и занимают шестое место в Восточном дивизионе.

«Бостон» идет четвертым, имея 32 очка после 25 игр.

В ночь с 15 на 16 марта по московскому времени пройдут матчи «Питтсбург» – «Бостон» и «Рейнджерс» – «Филадельфия».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Бостон Брюинз» – «Нью-Йорк Рейнджерс» – 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)

0:1 – Миллер (Бучневич, Зибанежад), 03:06

0:2 – Крайдер (Зибанежад, Труба), 25:42

0:3 – Строме (Панарин, Блэкуэлл), 48:03

0:4 – Бучневич (Крайдер), 56:12

Вратари: Галак – Кинкейд.