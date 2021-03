«Рейнджерс» с Панариным в составе обыграли «Бостон». Артемий сделал голевую передачу (видео)

В регулярном чемпионате НХЛ «Бостон» на своем льду уступил «Нью-Йорк Рейнджерс» с результатом 0:4.

На четвертой минуте после паса россиянина Павла Бучневича счет открыл защитник гостей К’Андре Миллер кистевым броском от синей линии.

На 26-й отличился Крис Крайдер, а на 49-й шайбу в ворота Ярослава Галака забросил Райан Строме. Стоит отметить, что в третьей результативной атаке «рейнджеров» принял участие Артемий Панарин, записав себе в активе голевую передачу.

All alone in front and right on the money. 🎯 pic.twitter.com/LecwdOSYEJ