Андрей Скабелка: Первый матч с ЦСКА вернет всех в игровой тонус

Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка оценил шансы своей команды во втором раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, что соперником ярославского клуба стал ЦСКА. Первая встреча между командами состоится 17 марта в Москве. Начало встречи – в 19:30 мск.

– Подготовка проходит в рабочем режиме, хорошее настроение. Ребята уже ждут начала, длинная пауза получилась, все хотят играть, а не тренироваться. Первая игра всех вернет в тонус. Понятно, что ЦСКА во всех линиях укомплектован. Мобильная и системная команда, которая знает, чего хочет, не будем говорить о слабых местах, они есть у любого. Насколько мы найдем эти места игра покажет, – цитирует Скабелку пресс-служба лиги.

В предыдущем раунде плей-офф «Локомотив» уверенно обыграл «Йокерит» (4-0). Что касается ЦСКА, то подопечные Игоря Никитина с аналогичным счетом победили «Спартак».