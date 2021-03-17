Даниил Мироманов: Мой контракт с «Вегасом» вступит в силу 1 июля

Даниил Мироманов прокомментировал переход в клуб НХЛ «Вегас Голден Найтс».

Российский защитник будет играть за «золотых рыцарей» в сезоне-2021/22.

«Насколько я знаю, «Вегас» за мной следил со времен юниорской лиги Квебека, где я играл за «Акади-Батерс», – отметил Мироманов в интервью для Sport24.ru – Скауты внимательно наблюдали за мной последние два года, смотрели каждую игру за «Сочи». В этом году мне позвонили люди из «Вегаса»: познакомились, выразили свой интерес.

Мне очень нравится эта организация. Стиль, в котором играет команда. Конечно, сыграл роль тот плотный контакт, который между нами установился. Я услышал правильные и позитивные слова руководства клуба.

Мне обещали, что обязательно дадут шанс, а там уже все будет зависеть от меня. На самом деле, весь мой хоккейный путь тернистый. Я не боюсь принимать эти вызовы, воспринимаю этот контракт как шаг вперед.