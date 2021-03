Даниил Мироманов: Мой контракт с «Вегасом» вступит в силу 1 июля

В Канаде я играл и учился с 16 лет, потом провел три года в лиге Квебека. Я прекрасно знаю, как там играть, как себя вести. Мне кажется, я больше под тот хоккей заточен. Даже играя в России, я это понимал.

Контракт вступит в силу 1 июля. Присоединиться к «Вегасу» прямо сейчас мне не позволяют правила. Приехать из Европы посреди сезона могут только задрафтованные игроки. Скорее-всего я сейчас поеду в США и доиграю сезон в АХЛ».

✍️ The Golden Knights have signed defenseman Daniil Miromanov to a one-year entry-level contract for the 2021-22 season!



Full details 👇https://t.co/5hjyuaCIK2