Российский нападающий Виталий Кравцов провел первую тренировку с «Нью-Йорк Рейнджерс».

Видеофрагмент занятий на льду с участием Кравцова был опубликован в официальном твиттере клуба из Нью-Йорка.

Welcome to the club, Kravy. 👋 pic.twitter.com/V3Qv8l9l4d