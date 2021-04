«Даллас» внес Худбина в COVID-протокол, российский вратарь не сыграет против «Каролины»

Тренерский штаб «Даллас Старз» внес российского вратаря Антона Худобина в COVID-протокол.

Об этом сообщил в твиттере главный редактор официального твиттера техасского клуба Майк Хейка, сославшись на слова главного тренера Рика Боунесса.

Кроме Худобина других игроков с подозрением на возможное заражение коронавирусом в команде нет. В сегодняшнем выездном матче против «Каролины» ворота «Далласа» будет защищать Джейк Эттингер.

Напомним, что ранее Худобин сообщал, что уже перенес COVID-19 в октябре прошлого года.

