Московское «Динамо» покинут Пяярви-Свенссон, Гарипов и Верещагин

Генеральный менеджер московского «Динамо» Виктор Меркулов рассказал о том, кто покинет команду в межсезонье.
«С кем мы не будем продлевать контракты и кто уйдет? Магнус Пяярви-Свенссон и Эмиль Гарипов. Ищем обмен для Ивана Верещагина, – цитирует Меркулова пресс-служба московского клуба. – Вопросы есть по Михаилу Григорьеву, Андрею Алексееву и еще ряду игроков. По Юусо Хиетанену вопрос не решен».
Напомним, что сегодня Меркулов также сообщил, что у лучшего снайпера минувшего регулярного чемпионата КХЛ Дмитрия Яшкина есть предложение от одного из американских клубов Национальной хоккейной лиги.
В нынешнем сезоне «Динамо» во втором раунде плей-офф уступило СКА (1-4).
источник: ХК «Динамо» (Москва)