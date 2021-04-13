Московское «Динамо» покинут Пяярви-Свенссон, Гарипов и Верещагин

Генеральный менеджер московского «Динамо» Виктор Меркулов рассказал о том, кто покинет команду в межсезонье.

«С кем мы не будем продлевать контракты и кто уйдет? Магнус Пяярви-Свенссон и Эмиль Гарипов. Ищем обмен для Ивана Верещагина, – цитирует Меркулова пресс-служба московского клуба. – Вопросы есть по Михаилу Григорьеву, Андрею Алексееву и еще ряду игроков. По Юусо Хиетанену вопрос не решен».

Напомним, что сегодня Меркулов также сообщил, что у лучшего снайпера минувшего регулярного чемпионата КХЛ Дмитрия Яшкина есть предложение от одного из американских клубов Национальной хоккейной лиги.

В нынешнем сезоне «Динамо» во втором раунде плей-офф уступило СКА (1-4).