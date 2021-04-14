«Миннесота» разгромила «Аризону», Капризов набрал одно очко

Российский форвард Кирилл Капризов отметился результативным баллом, ассистировав Бонино.
«Миннесота» расположилась на третьем месте в Западном дивизионе, «Аризона» пятая.
НХЛ. Регулярный чемпионат.
Западный дивизион.
«Миннесота Уайлд» - «Аризона Койотс» – 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)
Голы: 1:0 – Цукарелло (Юханссон, Дамба) – 16:31 (5х4)
1:1 – Чикран (Шмальц, Голикоски), 22:16 (5х4)
2:1 – Паризе (Бонино, Штурм), 27:28
3:1 – Бонино (Капризов, Фиала), 39:14 (5х4)
4:1 – Цукарелло (Юханссон), 44:30 (5х4)
5:1 – Спаржон (Паризе, Бонино), 45:30
5:2 – Кессел (Хант, Ларссон), 48:36
Вратари: Тэлбот - Раанта