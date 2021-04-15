Ассист Тарасенко не помог «Сент-Луису» победить «Колорадо»

В регулярном чемпионате НХЛ «Сент-Луис» дома потерпел поражение от «Колорадо» со счетом 3:4.

В составе победителей отличились Пьер-Эдуар Белльмар, Джей Ти Комфер, Брэндон Саад и Микко Рантанен. Российский форвард Валерий Ничушкин результативными действиями не отметился, закончив матч с показателем полезности «-1».

Хозяева ответили шайбами в исполнении Винса Данна и дважды Майка Хоффмана. Нападающий Владимир Тарасенко записал свой счет голевую передачу, теперь на счету россиянина 11 (3+8) очков в сезоне. Иван Барбашев баллов не набрал, показатель полезности составил - «-1».

Примечательно, что «Эвеланш» одержали четвертую победу подряд.

В следующем матче «Сент-Луис» в гостях сыграет с «Аризоной» (18 апреля), а «Колорадо» примет дома «Лос-Анджелес» (17 апреля).