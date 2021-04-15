«Оттава» проиграла «Виннипегу», Зайцев пропускал встречу из-за повреждения

В регулярном чемпионате НХЛ «Виннипег» в гостях переиграл «Оттаву» со счетом 3:2.

В составе победителей отличились Марк Шайфли, Матье Перро и Тревор Льюис.

Хозяева ответили двумя шайбами в исполнении Ника Пола и Джоша Норриса. Российский защитник Никита Зайцев не принял участия в матче из-за травмы. Артем Зуб и Евгений Дадонов результативными действиями не отметились.

В следующем матче «Оттава» в гостях сыграет с «Монреалем» (17 апреля), а «Виннипег» отправится на выезд к «Торонто» (16 апреля).