«Вегас» в гостях с крупным счетом обыграл «Лос-Анджелес»

В регулярном чемпионате НХЛ «Вегас» в гостях уверенно переиграл «Лос-Анджелес» со счетом 6:2.
В составе победителей отличились Томаш Носек, Алекс Тух, Макс Пачиоретти, Чандлер Стивенсон, Марк Стоун и Алекс Пьетранжело.
Хозяева ответили двумя шайбами в исполнении Тревора Мура.
Примечательно, что «Голден Найтс» одержали четвертую победу подряд, тогда как «Кингз» потерпели второе поражение к ряду.
В следующем матче «Лос-Анджелес» сыграет в гостях с «Колорадо», а «Вегас» отправится на выезд к «Анахайму». Обе встречи состоятся 17 апреля.